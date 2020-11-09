بدء تدفق أعداد من الفارين من القتال في إثيوبيا إلى السودان

الخرطوم: السوداني

عبرت الحدود السودانية مساء اليوم الاثنين اول تدفقات المتأثرين بالصراع الدائر داخل اثيوبيا بين جماعات اقليم التقراي التي تمردت على الجيش الفدرالي وقيادته في اديس ابابا.

واشار شهود عيان وفق “سونا” الى عبور طلائع الفارين مساء الاثنين الى منطقة اللقدي الحدودية شمال شرق القضارف بمحلية الفشقة وهي تضم “اربعة اسر بجانب ثلاثين من افراد الجيش الفدرالي الاثيوبي من قبائل الامهرا باسلحتهم” .

الى جانب هذه المجموعة تسللت اعداد كبيرة من الفارين الى الكنابي الزراعية بمنطقة الفشقة الكبرى بالقرب من منطقتي القضيمة والعلاو الحدوديتين.

وكان القتال قد استعر بين الأطراف المتصارعة في منطقة الحمرا منذ صباح الباكر وظل متواصلا حتي مساء اليوم .

يذكر أن المدير التنفيذي لمحلية الفشقة كان بدأ وضع الترتيبات مع مساعد معتمد اللاجئين لتهيئة معسكر لشجراب لاستيعاب اللاجئين الفارين من الحرب باثيوبيا.

*الصورة ارشيفية