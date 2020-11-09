مجلس السيادة يعلن دعمه وثقته في النائب العام

الخرطوم: السوداني

اطلع مجلس السيادة الانتقالي على أداء النيابة العامة والنائب العام خلال الفترة من اكتوبر 2019 وحتى اكتوبر 2020.

جاء ذلك خلال العرض الذي قدمه معالي النائب العام للمجلس.

واطمأن المجلس على ما تقوم به النيابة العامة واللجان التي شكلها النائب العام وأبدى مجلس السيادة رضاءه عن أداء النيابة العامة و النائب العام خلال الفترة السابقة مؤكدا أن مارشح في الأسافير لايعكس واقع الحال والأعمال التي تمت اجازتها.

وأجاز مجلس السيادة التقرير الذي قدمه النائب العام باعتباره الأول من نوعه الذي يعرض حول أداء الأجهزة العدلية خلال الفترة الانتقالية.

وناقش المجلس العقبات التي تواجه النيابة العامة ووجه بحلها خاصة فيما يتعلق باستيعاب الكادر البشري المؤهل ونظام الحوسبة والتدريب ورفع القدرات.

وأكد مجلس السيادة الانتقالي دعمه وثقته في مهنية النائب العام معرباََ عن رفضه للسلوك غير المهني لمايسمي بنادي النيابة العامة والذي يتعارض مع استقلال النيابة العامة ويعتبر معوقاََ للأداء.

كما ناقش المجلس إعادة هيكلة وإعادة بناء النيابة العامة لتقوم بواجباتها الدستورية والقانونية التي نصت عليها الوثيقة الدستورية والقوانين المعمول بها.

وأمن المجلس على ضرورة إكمال هياكل النيابة العامة ومساعدي النائب العام وفق الترشيحات التي يقوم بها النائب العام.

كما أجاز مجلس السيادة كل الاقتراحات و الحلول التي عرضها النائب العام ووعد بدعمها مؤكدا دعمه اللامحدود للنائب العام.