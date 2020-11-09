جهاز المخابرات يعيد عدداً من (الكتب المصادرة) إبان النظام السابق للمصنفات الأدبية

الخرطوم: السوداني

أعاد جهاز المخابرات العامة في السودان – قطاع النشاط الثقافي – يوم الاثنين عدداً من الكتب التي صودرت في العهد البائد من منافذ مختلفة، منها المطارات ومن دور النشر والمكتبات والمعارض، للمصنفات الفنية والادبية .

وكان من المقرر ان تكون حوالي الفي كتاب لكنها تعرضت للتلف بسبب سوء التخزين ونقص عددها بشكل كبير.

وقال الاستاذ حاتم الياس الامين العام لمجلس حق المؤلف والحقوق المجاورة بأن هذه الخطوة تعتبر من الخطوات المهمة نحو إبراء جراح الوسط الثقافي وتعزيز حرية النشر والكتابة.

وأضاف الياس ان هذه الخطوة تأتي في إطار تعاون أجهزة الدولة المختلفة في ترسيخ قيم الانتقال الديمقراطي، مشيرا الى ان رأس الرمح في اي عملية إنتقال سياسي وديمقراطي وتنموي يأتي النشاط الثقافي والابداع الفكري وهذا يجب أن يتوفر فيه المناخ الملائم لحرية الكتابة والنشر.

وشكر الياس جهاز المخابرات العامة ووصف الخطوة بالمهمة والايجابية نحو التحول الديمقراطي وتعزيز قيم الحرية.