ورشة الصمغ تطالب بتطوير المنتج

الأبيض/ معتصم حسن

نفذ معهد بحوث الصمغ العربي ودراسات التصحر بجامعة كردفان بمدينة النهود ورشة تستهدف المرأة والشباب في عمليتي الطق والحصاد النموذجي للصمغ العربي بمشاركة (٢٠٠) مشارك من المنتجين.

وقال مدير المعهد د. منير إلياس إن الشراكة بين المعهد ومركز أبحاث الصمغ بغرب كردفان ومنتجي الصمغ تهدف لتطوير المنتج مشيراً للتفاهمات التي تمت بين شركة قرن زون والمعهد للدفع بعمليات إنتاج وتحسين الصمغ العربي.

وأشار رئيس مجلس الصمغ العربي م. مصطفى خليل إلى أثر تغيرات المناخ على الإنتاج، داعياً لأهمية البحث في هذا الشأن، وكشف عن المشاكل التي يعاني منها التمويل مبيناً مساعي الدولة لإيجاد الحلول لمعوقات إنتاج الصمغ.

ولفت ممثل غابات غرب كردفان للجهود المبذولة من إدارة الغابات بالولاية في إنتاج (١٠٠) طن من بذور الهشاب وتوزيع ما يفوق (٧٠٠) ألف شتلة هشاب للمنتجين. وأشار إلى المشكلات التي تواجههم في عمليات الإنتاج.

وأبانت ممثل شركة قرن زون د. هند هاشم أهمية إدماج المرأة والشباب ورفع إمكاناتهم وقدراتهم بهدف المشاركة الفاعلة في إنتاج الصمغ العربي متعهدة بتوفير الخدمات الوسيطة للمنتجين، وأكدت هند تحملهم مسؤولية تطوير القطاع الغابي وصادراته وأوصت برفع قدرات المنتجين وتطوير منتج الصمغ العربي بجميع مراحله.