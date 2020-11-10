ترتيبات لتحسين معاش الناس بجبل أولياء

الخرطوم : رحاب فريني

أعلنت محلية جبل أولياء عن ترتيبات لتنفيذ برامج للتخفيف من الأعباء المعيشية وتحسين معاش الناس بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالولاية وصغار المزارعين والمنتجين.

وكشفت المحلية عن الاتجاه لإنشاء جمعيات تعاونية للمزارعين والمنتجين بالمشاريع الزراعية بالمحلية وفتح منافذ للبيع وتوفير الخضر والمنتجات الحيوانية للمستهلك بسعر يقارب سعر الإنتاج.

وأكد المديرالتنفيذي للمحلية إيهاب إسماعيل في اجتماعه مع مدير الإدارة العامة للزراعة والثروة الحيوانية بالمحلية الإعداد لخطة الموسم الشتوي الحالي وإزالة عقبات سير الأداء بالإدارة ووجه بالحصر الشامل للمزارع الموجودة داخل النطاق الجغرافي للمحلية مع التصنيف لنوع وحجم الأنشطة، كاشفاً عن ترتيبات مع بنك الأسرة لتوفير منافذ ومدرجات لعرض وبيع الخضر والفاكهة بسوق الكلاكلة، مشيراً للجهود التي تمت بالتنسيق بين إدارتي الزراعة والنقل والبترول خلال الفترة الماضية لتوفيرالوقود المدعوم لأكثر من 300 من صغار المزارعين بمشروع سوبا وما يقارب 500 من المزارع العاملة والمنتجة للخضر و116 مزرعة دواجن، إضافة لأكثر من 200 من مزارع الأبقار، مشدداً على ضرورة تبني خطط لتطوير قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني بالاستفادة من فرص التقانة الحديثة واستغلال وتوظيف مجالات الطاقة الشمسية وكهربة المشاريع الزراعية