استقرار الذهب المشغول في (17,5) ألف جنيه بالخرطوم

الخرطوم : عبيــر جعفر

أفاد عدد من الصاغة في حديث لـ(السوداني) بحدوث استقرار في الأسعار منذ الأسبوع الماضي ، لتراجع القوى الشرائية.

وأشار الأمين العام لشعبة مصدري الذهب عبدالمولى حامد القدال لـ(السوداني) إلى استقرار أسعار الذهب بالمجمع، وقال إن تجار قطاع الذهب متفائلون بالانتخابات الأمريكية وانتظار سياسات الدولة الخاصة بالصادر، مبيناً ارتفاع الأونصة بالبورصة العالمية نتيجة للانتخابات حيث بلغت(1,960) للوقية وسعر الخام (13,200) جنيه أما المشغول (17,-17,5) ألف جنيه، وتوقعات بالانخفاض بعد هدوء الأجواء بالولايات المتحدة الأمريكية، مضيفاً عدم وجود مشترين للحصائل ربما يؤدي إلى مضاربات مرة أخرى في الأسعار، وطالب بوضع آلية واضحة للصادر من بنك السودان، وتابع المصدرون يشكون من شراء الحصائل بأسعار أقل من التكلفة ما ينعكس سلباً على خسارة المصدرين.

وقال صاحب محلات الشريق محمد عبدالرحمن إن أسعار الذهب تشهد استقراراً حيث ثبت في (17)ألف جنيه للجرام، موضحاً معاناة السوق من الركود وترقب بتراجع الأسعار عقب الانتخابات الأمريكية وتراجع الأونصة العالمية إلى (1,960) جنيهاً، وتوقع حدوث تراجع في الأسعار وربما استقرار مع استقرار سعر الصرف.

وأضاف تاجر آخر بأن سوق الذهب يشهد استقراراً في الأسعار وترقباً بالتراجع عقب الانتخابات الأمريكية، مبيناً أن جرام الذهب المشغول بلغ (17,5) ألف جنيه أما الكسر (13) ألف جنيه، وتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تراجع الاسعار خاصة بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية ما ينعكس إيجاباً على المنتجين والمصدرين ودخولهم في الأسواق العالمية.