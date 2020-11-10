عرمان: لا صحة لما أُشيع حول خلافات في الجبهة الثورية

الخرطوم: السوداني

قال نائب رئيس الحركة الشعبية شمال ياسر عرمان، إن ما أُشيع في بعض مواقع التواصل الاجتماعى حول خلافات داخل الجبهة الثورية بشأن المناصب لا أساس له من الصحة

وأكد عرمان بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سونا)، أن مسألة المناصب لم تناقش حتى يتم الخلاف عليها، مشيراً الى أنها ستناقش حينما يأتي رؤساء الجبهة الثورية، مؤكداً إمكانية حل أي خلاف بإرادة موحدة من الجميع، مستدركاً إن حدث الخلاف فهو أمر عادي في تلك القضايا.

وقال عرمان فيما يخص الجيش، “سيتم دمج جميع الجيوش في القوات المسلحة وسيتم تحديثها لتصبح جيشاً مهنياً غير مسيس يخدم المصالح العليا للسودان.