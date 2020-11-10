وفد المقدمة للجبهة الثورية يصل ولاية النيل الأزرق

الخرطوم: السوداني

وصل وفد المقدمة للجبهة الثورية بقيادة ياسر سعيد عرمان، ونائب رئيس الوفد نمر محمد عبدالرحمن ، ومقرر الوفد معتصم احمد صالح، وممثل الدعم السريع اللواء نورالدين عبدالوهاب الى ولاية النيل الأزرق للتبشير بالسلام.

وضم الوفد ممثلين من كل مكونات الجبهة الثورية السودانية، للتبشير بالسلام الذي تم التوقيع عليه مؤخرا في العاصمة جوبا.

وكان في إستقبال الوفد بمطار الدمازين والي ولاية النيل الأزرق عبدالرحمن نورالدائم التوم وقائد الفرقة الرابعة مشاة اللواء الزبير حسن السيد، ومدير المخابرات العامة اللواء يوسف عبدالعزيز، ومدير شرطة الولاية اللواء احمد مدني.