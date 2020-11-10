مدني.. أفشل وزير

وزير التجارة والصناعة المحترم مدني عباس مدني، دخل في سجال مع الزميل الصحفي الراكز علي الدالي في ندوة اقيمت بدار التجمع الاتحادي، الدالي قدم اسئلة محترمة وتساؤلات موضوعية لمنصة الندوة، إدارة المنصة وجهت الأسئلة للوزير الذي كان حاضرا للندوة من موقع الجمهور، باعتباره الجهة المختصة، أسئلة الزميل الدالي التي أخرجت الوزير عن طوره كانت حول (عدم شرعية إنشاء وزارة التجارة للشركة السودانية لاستيراد السلع الاستهلاكية، التي تنافس القطاع الخاص، ولماذا لم يتم طرح وظائف الشركة في الصحف، وكيف تم تعيين الموظفين، بالإضافة لفشل برنامج “سلعتي” ).

مدني أمسك بالمايكرفون وبدلاً من الرد على أسئلة الزميل المحترم الدالي، شن هجوماً غير مبرر على الزميل وقال له إن مثل هذه الأسئلة كانت توجهها صحافة الجبهة الإسلامية في الديمقراطية الثالثة، وذهب إلى أبعد من ذلك بأن اتهم الصحفيين بالجبن بأنهم مثل هذه الأسئلة كان لا يوجهونها لمسؤولي النظام البائد،

وقال مدني رداً على تساؤلات الدالي “دي تفاصيل ساكت، وانتوا زمن الكيزان كنتوا بتخافوا، وما بتقدروا تسألوا زي الأسئلة دي). واضاف: (بعضكم عاوزين يسقطوا الحكومة، بمثل هذه الأسئلة؟).

عقب الندوة واصل الوزير سجاله مع علي الدالي وقال (انت ما عندك علاقة بالصحافة)، فرد الدالي (خير.. لكن إنت الما عندك علاقة بالوزارة، لأنه يوجد شبه إجماع على أنك فاشل).

ما قامت به الصحافة في عهد النظام البائد ونضالاتها التي شهد بها الراحل السكرتير العام للحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد عندما قال “إن ما قامت به الصحافة السودانية في نضالها ضد النظام عجزت عنه الأحزاب مجتمعة”، شبكة الصحفيين السودانيين التي فازت بجائزة منظمة (مراسلون بلا حدود) لحرية الصحافة للعام 2020م؛ قالت لجنة الجائزة إن فوز الشبكة يأتي تقديرًا لدورها في الدفاع عن حرية التعبير والصحافة ومشاركتها في قيادة النضال المدني بالسودان، فهي لاعب أساسي ومؤسس لتجمع المهنيين السودانيين قائد الحراك.

هذه الجائزة تؤكد علو كعب الصحافة في النضال وأنها كانت لاعباً أساسياً في ثورة ديسمبر المجيدة التي جاءت بمدني لمقعد الوزارة.

بعيداً عن اسئلة علي الدالي التي أخرجتك عن طورك، أتمنى أن توجه أسئلة لنفسك؛ ماذا حققت في الوزارة بعد مرور أكثر من عام، علماً بأنك مسؤول عن وزارة من أهم الوزارات هي التجارة والصناعة؟ للأسف لم تحقق أي انجاز ملموس يمكن الحديث عنه، تخبط في القرارات، وفشل ذريع في كل الملفات، لم تتحرك ماكينات المصانع، ولم تنتعش حركة صادرات المنتجات السودانية. لعل تواضع قدرات الوزير وضعفه البائن، جعلا الوزارة، ضخمة المسؤوليات، في المخيلة الشعبية وكأنها المسؤول عن الخبز والدقيق، بل البعض سماها تندراً (وزارة الدقيق)، ومعظم تصريحات الوزير كانت عن أزمة الخبز وتغيير وكلاء الدقيق، إعادة وكلاء الدقيق. ولأكثر من عام مازالت صفوف الخبز تمد لسانها لفشلك في أبسط قضية لا تحتاج إلى وزارة أو وزير، وزارة مسؤولة عن صادراتنا ووارداتنا وصناعتنا، انحدر بها مدني إلى أن يكون ملفها الاستراتيجي الخبز والذي فشل في حل أزمته، بعد مضي أكثر من ستة أشهر على تصريحه الشهير بأن أزمة الخبز ستنتهي خلال أسبوعين.

الصحافة الحرة كانت ومازالت ستدافع عن قيمها ولن تسبِّح بحمد أي شخص مهما علت مكانته، ستدافع عن قيم ثورة ديسمبر المجيدة التي مُهرت بدماء عزيزة لخيرة شباب هذه البلاد وليس الاشخاص وستكون الصحافة لسان حال شعبها تعكس آلامه وأوجاعه واحلامه في الحياة الكريمة وتأسيس دولة محترمة، وستظل “الصحافة الحرة باقية والطغاة زائلون”.

ختاما أقول للوزير مدني رداً على هجومه على الصحافة ما قاله الزميل الدالي (خير.. لكن إنت الما عندك علاقة بالوزارة، لأنه يوجد شبه إجماع على أنك فاشل).