إصابة وزير الصحة الاتحادي واثنين من مديري الإدارات بالوزارة بـ(كورونا)

الخرطوم: السوداني

اعلنت وزارة الصحة الاتحادية، عن نتيجة الفحص المعملي لفيروس كورونا لوزير الصحة الاتحادي المكلف د. اسامة احمد عبد الرحيم ومدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية ومدير الإدارة العامة للطب العلاجي بفيروس كورونا إيجابية.

وقالت الوزراة إنه فور شعورهم بالأعراض تم إجراء الفحص المعملي وجاءت النتيجة إيجابية لكل منهم، مؤكدة أن المصابين يتلقون العلاج وهم بحالة صحية جيدة، وان وزير الصحة يتابع عمله الوزاري من الحجر الصحي.

وشددت وزارة الصحة على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية ولبس الكمامات وعدم المصافحة والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه على الرقم 9090، مؤكدة على أهمية تلقي المعلومات من المصادر الموثوقة من خلال التقرير الوبائي الذي ينشر عبر الموقع الإلكتروني الوزاري وصفحة الوزارة على الفيسبوك، بجانب الصحف اليومية والمواقع الإلكترونية.