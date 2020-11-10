اجتماعٌ بالقصر الرئاسي يؤكد على ضرورة تكوين المفوضيات

الخرطوم: السوداني

عقد المكون المدني بمجلس السيادة الانتقالي اليوم بالقصر الجمهوري، اجتماعاً مع تجمع القوى المدنية، ناقش فيه عدداً من القضايا، أبرزها قضايا السلام وعملية الانتقال السياسي بالبلاد.

وقال ممثل تجمع القوى المدنية أحمد محمد أحمد، إن الاجتماع أكد على ضرورة الإسراع في تكوين المفوضيات لما لها من أهمية في الفترة المقبلة، موضحاً أن الاجتماع أمّن على أهمية التواصل بين التجمع وكل مكونات الحكومة الانتقالية، مبيناً أن استكمال عملية السلام سيساعد في إنجاح الةنتقال السياسي بالبلاد.

وأوضح ممثل التجمع أن المكون المدني بمجلس السيادة وعد بتذليل كافة العقبات التي تواجه الفترة الانتقالية.