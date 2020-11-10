شُعبة المخابز بالخرطوم تكشف عن زيادة جديدة في تكلفة (الرغيف)

الخرطوم: السوداني

طالبت شُعبة المخابز بولاية الخرطوم، حكومة الولاية بتنفيذ توصيات الشُّعبة الخاصة بتكلفة صناعة الخبز التي دفعت بها يوم الاثنين لوالي الخرطوم وفقاً لارتفاع أسعار مدخلات صناعة إنتاج الخبز في الفترة الأخيرة.

وكشف الأمين العام للشعبة الباقر عبد الرحمن إبراهيم، عن زيادة في سعر جوال الدقيق المدعوم من 550 جنيهاً الى 680 جنيهاً بسبب ارتفاع تكلفة الترحيل، فضلاً عن زيادة أسعار الغاز ألف لتر الى 4 آلاف جنيه بدلاً من ألف ومائة وخمسين جنيهاً فقط في السابق، مشيراً إلى للزيادة التي طرأت على أسعار كرتونة الخميرة من 2 ألف و700 جنيه الى 6 آلاف و200 جنيه، بجانب زيادة أسعار جركانة الزيت زنة 36 رطلاً الى 5 آلاف جنيه بدلاً من ألف و700 جنيه، مضيفاً أن هنالك زيادة أخرى منها إيجار العمالة والعقارات وعمليات الصيانة في آليات المخابز.

وأكد الباقر، على أهمية مراجعة مواصفات الدقيق التي سبق أن أصدر بها قرار في نسبة الاستخلاص من 78% الى 85%.