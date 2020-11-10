انقطاع الكهرباء يؤجِّل جلسة مُدبِّري انقلاب 89

الخرطوم: السوداني

أرجأت محكمة مُدبِّري انقلاب 1989 برئاسة قاضي المحكمة عصام الدين محمد ابراهيم، جلساتها إلى يوم الثلاثاء المقبل لمواصلة الاستماع لردود هيئة الدفاع عن المتهمين على خطبة النائب العام الافتتاحية.

واستمعت المحكمة في جلستها اليوم لعدد من محامي الدفاع عن المتهمين في انقلاب 1989 على خطبة الاتهام التي ألقاها النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر.

وكان قاضي المحكمة قد طلب من د. علي الحاج وابراهيم السنوسي، مغادرة قاعة المحكمة بعد طلب الطبيب المعالج لهما بأن وضعهما الصحي لا يحتمل قلة الأوكسجين في القاعة بعد انقطاع التيار الكهربائي الذي تسبب أيضاً في تأخير بدء جلسة المحكمة.