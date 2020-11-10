تاور يلتقي د. رياك مشار بجوبا

جوبا: السوداني

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي، صديق تاور، جاهزية واستعداد حكومة السودان لاستقبال قادة الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان وحرصها على تنفيذ بنود الاتفاق وإنزاله إلى أرض الواقع.

والتقي تاور صباح اليوم بجوبا، النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان د. رياك مشار.

وقال تاور في تصريح صحفي عقب اللقاء إنه اطلع النائب الأول لرئيس دولة جنوب السودان على التقدم المحرز في عملية السلام والذي توج بتوقيع اتفاق السلام الشامل بجوبا في الثالث من أكتوبر الماضي، مؤكداً حرص السودان على مواصلة الجهود مع الإخوة في الحركة الشعبية – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو ومع حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور بما يحقق السلام والاستقرار، لافتاً لأهمية مواصلة الجهود المبذولة من حكومة جنوب السودان في هذا الصدد.

وأشار إلى حرص السودان على أمن واستقرار جنوب السودان ودفع عملية السلام باعتبار أن الاستقرار في البلدين يمثل قاسماً مشتركاً لابد من تحقيقه، منوهاً إلى أن الشريط الحدودي الذي يربط بين الدولتين يمكن أن يشكل فرصة لتبادل المصالح والمنافع المشتركة لمواطني البلدين.

كما تناول اللقاء، العديد من الموضوعات المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والتجارية والخدمية بين البلدين.