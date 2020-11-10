الهلال : موقفنا في قضية رمضان وحمو ” قوي”

قال مصدر رفيع بلجنة التطبيع الهلالية ان الحديث عن اي مساومات مع المريخ في اللاعبين رمضان عجب ومحمد الرشيد غير وارد، واضاف المصدر بان موقف ناديه في الصفقة قوي حيث تعاقد مع اللاعبين قبل فترة وجيزة، وقام بالإجراءات المطلوبة مشدداً بان المريخ ارتكب خطأ جسيما بتجديد التعاقد مع اللاعبين وهو يعلم بانهما وقعا عقودات مع نادٍ آخر.. وقطع المصدر بانهم لم يدخلوا في اي اتصالات رسمية مع مسؤولي المريخ بشان اطلاق سراح اللاعبين فيما لم ينكر وجود اتصالات فردية وقال ان هذه ليست بعلم اللجنة او تكليف رسمي قاطعاً بان قضية اللاعبين رمضان ومحمد الرشيد موقف الهلال فيها قوي ويمكن ان يكسب القضية حالما مضت الى الامام وهو الاتجاه السائد الآن.