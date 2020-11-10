سوداكال يلوح بـ(الفيفا) بشأن الثلاثي

قال رئيس نادي المريخ آدم عبد الله سوداكال إن ناديه متمسك باللاعبين رمضان عجب ومحمد الرشيد ولن يتم اطلاق سراحهما لاي ناد أو جهة.

واضاف سوداكال في تصريح جديد للمكتب الإعلامي بالنادي ان المريخ اكمل التعاقد مع اللاعبين مثار الجدل وسيصعد القضية لاعلى المستويات وبالتحديد الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا).

وجدد سوداكال التمسك بالتعاقد مع الظهير الايسر بخيت خميس وقال ان الاخير تعاقد معه النادي بصورة رسمية ولن يتم اطلاق سراحه او المساومة به كما هو الحال بالنسبة للثنائي.