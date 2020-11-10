الهلال يتدرب صباحاً والجهاز الفني يركز على العمل البدني

أجرى فريق الكرة الأول بنادي الهلال،حصة تدريبية في الساعة السابعة والنصف من صباح امس الإثنين، بملعب سلاح المهندسين بأم درمان، وذلك تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي زوران مانولوفيتش وطاقمه المعاون، واشتمل المران على زيادة المخزون البدني للاعبين وتقوية العضلات بتدريبات متنوعة وشاقة ، تحت إشراف مدرب الاحمال التونسي مهدي المرزوقي الذي أشرف علي المران بمتابعة مباشرة من المدير الفني الصربي زوران، والذي طلب التركيز على تقوية العضلات.

هذا وتأتي تحضيرات الهلال في مرحلته الأولى قبل السفر لمعسكر القاهرة لاستكمال المرحلة الثانية من التحضيرات لزيادة التدريبات صباحاً ومساءً بالإضافة إلى خوض عدد من المباريات الودية ، استعداداً للموسم الجديد، الذي سيبدأه الهلال بتمهيدي دوري أبطال إفريقيا.