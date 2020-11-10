منتخب الشباب يخسر من تنزانيا وديا

خسر المنتخب الوطني للشباب تحت 20 عاما مباراته امام نظيره التنزاني “1-2” في دار السلام أمس الأول في ثالث مبارياته الإعدادية استعدادا للمشاركة في تصفيات منطقة سيكافا المؤهلة لأمم افريقيا موريتانيا 2021، وسجل هدف السودان عبدالكريم حسن.

وكان المنتخب قد خاض مباراتين امام كينيا في نيروبي وخسر الاولى “1-3” والثانية “1-2”.

وسيخوض المنتخب مباراة ثانية امام تنزانيا، يوم الاربعاء 11 نوفمبر قبل السفر الى زنزبار لخوض مباراتين ايضا.

وتنطلق تصفيات منطقة سيكافا في 22 نوفمبر الجاري بتنزانيا.