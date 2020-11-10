رئيس الوزراء يتلقّى رسالة من نظيره الإثيوبي

الخرطوم: السوداني

استقبل رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك بمكتبه اليوم،

المستشار الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي قيدو أندرقاشو، والذي نقل لـ”د. حمدوك”، رسالة من نظيرهِ الإثيوبي د. آبي أحمد، بشأن التطورات في الجارة إثيوبيا وخاصةً إقليم التقراي.

وأكّد رئيس الوزراء اهتمامه بما يجري في إثيوبيا، مشيراً لاتصالاته المستمرة بنظيره الإثيوبي د. آبي أحمد في إطار حرص السودان على أمن واستقرار إثيوبيا، انطلاقاً من الوشائج والعُرى القائمة بين البلدين والشعبيْن الشقيقيْن، كما أعرب سيادته عن ثقته في مقدرة الأشقاء الإثيوبيين على تجاوز الأزمة الحاليّة.