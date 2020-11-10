تعليق الدراسة بكلية طب الجزيرة جراء جائحة كورونا

الخرطوم: السوداني

قررت جامعة الجزيرة اليوم الثلاثاء تعليق الدراسة لجميع الدفعات بكلية الطب وذلك لمدة ثلاثة أسابيع على أن يتم النظر في إستئناف الدراسة حال التأكد من سلامة الوضع بالنسبة للطلاب والعاملين.

وجاء القرار بناءاً على توصية إدارة الكلية طبقاً لما ورد من إدارة الخدمات الصحية بوجود حالات مؤكدة للإصابة بجائحة كورونا وسط طلاب كلية الطب .

وأكدت إدارة الجامعة أنها تعمل جاهدة مع كلية الطب لإستئناف الدراسة بالكلية في أقرب وقت ممكن للدفعات المختلفة عبر التعليم الإلكتروني .

ووجه القرار الذي أصدره بروفيسور محمد طه يوسف مدير الجامعة بضرورة أن يلتزم عمداء الكليات الأخرى والعاملين والطلاب بالإرشادات الصحية الصادرة من قبل لجنة الخدمات الصحية منعاً لتفشي المرض.