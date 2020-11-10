(الست) فيلم سوداني يعرض لأول مرة على شاشات السينما القطرية

الخرطوم: السوداني

ينطلق بمهرجان أجيال فِلم (الِست) للمخرجة سوزانا ميرغني على شاشات العرض بالعاصمة القطرية الدوحة.

أنتج الفيلم بدعم من سودان فلم فاكتوري، ومؤسسة الدوحة للأفلام، ويحكي الفيلم عن فتاة سودانية تبلغ من العمر خمسة عشر عاما تعيش في قرية معروفة بزراعة القطن في بلدها السودان، وقلبها مولع بشاب يدعى بابكر، لكنّ أهلها رتبوا لها زيجة بالشاب نادر، وهو رجل أعمال يعيش في الخارج.

أما جدتها ذات المكانة السلطوية في القرية والست الآمرة الناهية هناك، فهي الأخرى رسمت خططًا خاصة لحياة نفيسة.

فهل ستستطيع هذه الفتاة أن تختار بنفسها مسار حياتها القادم.

يقدم فِلم “الست” قصة عاطفية من السودان عن النساء، سواء الجالسات على أعلى هرم السلطة أو في قاعه، مسلطًا الضوء على طرفي السلاسل الاجتماعية والتغيرات التي تفرضها الحياة العصرية على هذه المجتمعات.