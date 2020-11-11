بالفيديو.. تكدس العشرات من شاحنات الأدوية القادمة من بورتسودان لأسابيع في انتظار التفريغ

الخرطوم: السوداني

في مشهد مؤسف عكس العشرات من سائقي شاحنات الأدوية المكدسة بشارع الهوا بالخرطوم مأساتهم، ومبيتهم في العراء لأسابيع في انتظار تفريغ حاويات أدوية عجزت الامدادت الطبية عن استلامها بحجة امتلاء مخازنها، في ظل أزمة الدواء الحادة التي تعم السودان كما ذكر بعض السائقين.

وأظهر مقطع فيديو عشرات الشاحنات من الأدوية المخزنة في ظروف سيئة داخل حاويات في درجة حرارة عالية تقف لأسابيع تحت أشعة الشمس في انتظار التفريغ.

وقال أحد السائقين في التقرير المصور والمتداول بمواقع التواصل، ان عدد شاحنات الادوية تصل إلى 65 شاحنة، وظل ينتظر دوره منذ أكثر من أسبوع للتفريغ دون جدوى.

وعبر عدد من سائقي الشاحنات عن معاناتهم وهم يقومون بحراسة هذه الحاويات في العراء في ظل ظروف صعبة، بينما يشكو المواطنون بالمستشفيات من انعدام الدواء.