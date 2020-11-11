وكالات السفر: إلزامنا بنفقات حجر المعتمرين مجحف

الخرطوم:بشيرمحمدعلي

تشهد حركة السفر عبر الوكالات تراجعا كبيرا لعودة الموجة الثانية من فيروس كورونا وارتفاع أسعار التذاكر بسبب تذبذب سعر الصرف والذي قفز لخانةالـ(251) جنيهاً بالسوق الموازي أمس.

وقال الموظف بوكالة المناهل محجوب عبدالمالك إن أسعار التذاكرعالمياً ثابتة أما بالنسبة للسودان فهي تتغير نسبة لتذبذب الدولار وأشار إلى أن نسبة الإقبال على السفر هذه الأيام قليلة جداً نظراً للوضع الاقتصادي.

وقال الموظف محمد علي بوكالة أجنحة الشام إن إجراءات السفر للعمرة لم تبدأ بعد، نسبه لعدم تصريح المملكة العربية السعودية باستقبال المعتمرين وأن التأهيل للاعتمار قد بدأ ولكن الشروط صعبة بالنسبة للوكالات، نافياً أثر تحرير الوقود على أسعار تذاكر الطيران الجوي مقارنة بتذاكر السفر البري لمصر.

ووصفت الامين العام لوكالات السفر نهى متوكل الإقبال على السفر هذه الأيام بالقليل جداً لارتفاع أسعار التذاكر واستمرار انتشار فيروس كوفيد19 ببعض الدول.

وقالت إن أكثر الدول إقبالاً على السفر إليها هذه الفترة هي مصر، ودبي، وجدة ومعظم الرحلات إما لعلاج، أو عمل.

وأعلنت متوكل بدء السفر للعمره، غير أنها وصفت شروط إدارة الحج والعمرة بالقاسية للوكالات بإلزامها الوكالات بحجر المعتمر لمدة ثلاثة أيام وأن تتكفل الوكالات بالتزامات ونفقات الحجر، ما يعني زيادة تكلفة التذكرة، فضلاً عن تكفل الوكالات برسوم علاج مصابي كورونا ورسوم حجرهم

وأشارت إلى أن أقل فوج تتكفل به الوكالة(50) شخصاً فقط

وأكدت ارتفاع رسوم العمرة من (30) ألف جنيه في العام الماضي لـ 200ألف جنيه وقالت إن إدارة الحج والعمرة وضعت تكلفة ضمان قفزت من 500جنيه إلى (3) آلاف جنيه .

وحول أسعار تذاكر السفر بشكل عام قالت إن تذكرة السفر الخرطوم ــ القاهرة ذهاب بسعر (33)ألف جنيه، الخرطوم دبي ذهاب بسعر(500)دولار، الخرطوم الكويت ـ ذهاب، بسعر (70)ألف جنيه سوداني، الخرطوم أديس أبابا ذهاب بسعر(37)ألف جنيه، الخرطوم ــ جدة ذهاب بسعر(48)ألف جنيه، الخرطوم الرياض ذهاب بسعر (60)ألف جنيه.