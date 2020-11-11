ارتفاع اللحوم والخضر والفاكهة بالخرطوم

الخرطوم: عبيـر جعفر

تشهد أسواق الخضر والفاكهة واللحوم بالخرطوم وفرة في الأصناف وارتفاع كبير في الأسعار بنسبة (50%) عن العام الماضي رغم دخول الموسم الشتوي، وعزا التجار ذلك لتأثرها بارتفاع الترحيل عقب تحرير الوقود وضعف المساحات المزروعة بالخضر.

وقال تاجر خضر بالخرطوم “2” أبكر حمزة لـ(السوداني) إن هنالك زيادات كبيرة في الخضر والفاكهة رغم دخول الموسم الشتوي، مبيناً أن سعر كيلو الطماطم بلغ(200) جنيه أما القرع والبامبي والأسود (150) جنيها لكل، فيما بلغ سعر البامية (300) جنيه للكيلو والبطاطس (200) جنيه، وأوضح بأن غلاء الأسعار بسبب الترحيل مشيراً للوفرة في كافة أصناف الخضر الشتوية، رغم ضعف المساحات المزروعة منها.

وأشار صاحب ملحمة بالخرطوم عبداللطيف إبراهيم لارتفاع أسعار اللحوم وضعف الشراء ما أدى لإغلاق بعض الملاحم وتوقفها عن العمل لعجزها عن المنصرفات اليومية في ظل ارتفاع الأسعار وضعف القوى الشرائية، مبيناً أن سعر كيلو الضأن (900) جنيه والعجالي (800) جنيه وسعر كيلو اللحم المفرومة والصافية (ألف) جنيه، وقال إن السوق يشهد ركوداً حاداً بسبب الغلاء الفاحش، مشيراً لوفرة اللحوم، مضيفاً بأن أصحاب التراحيل يشكون من الوقود وصعوبة الحصول عليه.

وأضاف تاجر فاكهة بأن رفع الدعم عن الوقود انعكس سلباً على كافة القطاعات ذات الصلة بمعاش الناس ما انعكس سلباً على ارتفع أسعار السلع، مبيناً أن سعر دستة البرتقال المستورد (400) جنيه أما المحلي(300) جنيه فيما بلغت علبة العنب الصغيرة (250) جنيها ودستة القريب فروت (800) جنيه أما البطيخ (700) جنيه للكبيرة و(500) جنيه للصغيرة، واصفاً الأسعار بالعالية رغم الوفرة بالأسواق ما أدى إلى حدوث ركود وكساد بالأسواق.