الرعاية الاجتماعية: الحديث عن ازياد الوفيات بـ(المايقوما) شائعات مغرضة

الخرطوم: السوداني

قال مدير الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم علي الحاج، إن ما تم تداوله ونشره حول ازدياد معدل وفيات الأطفال بدار رعاية الطفل المايقوما عار تماماً عن الصحة، وشائعات مغرضة.

وأكد أنه وفقا لإحصائيات رسمية بدأت منذ شهر يناير 2020م وحتى شهر أكتوبر الماضي، وبلغ عددها “110” حالات وفاة.

وتأسف الحاج لفقد حياة أي طفل نسبة للظروف غير الطبيعية التي يتم العثور فيها على الأطفال.

وأقر الحاج بوجود مشكلات بالدار تعمل الوزارة جاهدةً على حلها وفي مقدمتها ضمان حياة أي طفل، مشيراَ إلى أن الإحصائيات الرسمية الأخيرة أكدت لنخفاضاً واضحاً في معدل وفيات الأطفال بصورة ملحوظة نتيجة للمجهودات التي تقوم بها الوزارة وشركاؤها من الجهات الحكومية الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وكل الجهات ذات الصلة.

وناشد علي الحاج، الجهات الإعلامية بالتحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم نشر الشائعات التي تضج بها الأسافير وبعض الصحف، لما تسببه من ضرر بليغ لحماية ورعاية وحقوق الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية.