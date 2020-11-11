النيابة العامة تعثر على مقابر جماعية.. اقرأ التفاصيل

الخرطوم: السوداني

َأعلنت النيابة العامة، عن تمكنها من العثور على مقابر جماعية، موضحه أن البينات تشير إلى أنه من الراجح أنها تحوي جثامين لمفقودين تم قتلهم ودفنهم فيها بصورة تتنافى مع الكرامة الإنسانية.

وأكدت أنها ستشكل لجنة التحقيق للقيام بكل ما يلزم لاستكمال إجراءات النبش وإعادة التشريح، منوهاً إلى تحريز الموقع ووضع الحراسة اللازمة عليه لمنع الاقتراب من المنطقة لحين اكتمال الإجراءات، وتوجيه الجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وقالت النيابة في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه بعد جهد استمر لعدة أشهر، تمكنت لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص (المفقودين) التي شكّلها النائب العام بموجب القرار رقم (٩/ ٢٠١٩م) بتاريخ ٧/ ١١/ ٢٠١٩م للتحقيق حول الاختفاء والفقدان القسري للأشخاص عبر فريق مهني برئاسةالطيب أحمد محمد العباس. ونوهت إلى أنها قامت بزيارة ومراجعة كل المشارح والتحري والتحقيق مع إداراتها وتباشر اللجنة أعمالها وفقاً لضوابط الضبط العدلي التي أصدرها معالي النائب العام بما يسلتزمه ذلك من الحصول علي البصمة الوراثية (DNA) ومعرفة سبب الوفاة والأسباب التي أدت الى عمليات الدفن الجماعي.

وأكد لجنة التحقيق بالنيابة، استمرار تحقيقاتها حول واقعة اختفاء وفقدان الأشخاص قسرياً منذ أحداث ثورة ديسمبر – أبريل بكل شفافية لتمليك الحقائق للشعب السوداني تأسيساً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، مناشدة كافة الأجهزة وأسر المفقودين تعاونهم مع اللجنة لاستكمال تحرياتها.