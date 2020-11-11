سوداكال استشارة في بعض الصفقات ابراهومة ( جوكر) المريخ المنتظر في حالة الإطاحة بالتونسي

الخرطوم : السوداني

رغما عن عدم تعليق مدرب الخرطوم الوطني الكابتن ابراهيم حسين ابراهومة عن الانباء التي ربطت بينه وبين تدريب فريق الكرة الاول بالمريخ الا ان (السوداني) تحصلت على معلومات مؤكدة تفيد بان المدرب الشهير بـ(الديسكو) تلقى اتصالات من بعض اعضاء مجلس ادارة نادي المريخ وذلك بغرض التفاوض معه تحسبا لعدم عودة المدرب التونسي جمال خشارم والذي ابدى غضبه من تصرفات رئيس النادي آدم سوداكال واكد عدم العودة في ظل الوضعية والازمة المالية التي يعاني منها النادي.

وبحسب مصادر مقربة من “ابراهومة” فان الاخير لم تنقطع صلته في الاصل بالمريخ وظل على تواصل مع مجلس ادارته الحالي رغما عن قرار اقالته من منصبه الذي صدر خلال وقت سابق، وفجر مصدر مقرب من رئيس نادي المريخ سوداكال مفاجأة واشار الى ان ابراهومة لعب دورا في بعض الصفقات التي ابرمها النادي خلال فترة التسجيلات الاخيرة لافتا ان رئيس المريخ سوداكال، استشار مدرب الخرطوم الوطني الحالي في بعض اللاعبين ووجد منه الضوء الاخضر لضمهم الى الكشوفات خلال فترة الانتدابات الجارية.

واوضح المصدر بان العلاقة بين سوداكال وابراهومة، قد تمهد لعودة الاخير من جديد خاصة في ظل توتر العلاقة بين الاول والمدرب الحالي التونسي خشارم بيد أن ذات المصدر اكد بان سوداكال لا ينوي تكرار تجربته مع المسلمي باصدار قرار باقالة خشارم خاصة في ظل الضغوطات التي تحاصره من جميع الجوانب خلال الفترة الحالية خاصة تلك المطالبة بضرورة اعادة المدرب التونسي لاكمال مهمته مع الفريق بعد النجاحات التي حققها مؤخراً.

يشار الى ان المصدر اكد بان ابراهومة لم يعط اي من اعضاء مجلس المريخ الذين اتصلوا به ضوءاً أخضر لتدريب الفريق، خاصة وانه لديه عقد مع نادي الخرطوم الوطني وهو ملتزم مع الاخير ويشرف على الانتدابات به كما ان العلاقة بينه ومجلس ادارة الكوماندوز على افضل ما يكون وذلك من واقع النتائج المميزة التي حققها الديسكو مع الكوماندوز في النصف الثاني من المنافسة.

واختتم المصدر قوله بانه وفي كل الاحوال يظل ابراهومة هو المدرب الاقرب لخلافة خشارم حال عدم عودة الاخير لاي سبب من الاسباب لا سيما في ظل قرب التنافس الافريقي والمباراة الاولى مع اوتوهو الكنغولي في تمهيدي بطولة الكاف