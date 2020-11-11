مخالصة مالية بين اللاعب والهلال الثعلب لـ (السوداني) : أدرس عدد من العروض

الخرطوم: السوداني

أنهى الهلال عقد لاعب خط الوسط وصانع الألعاب صهيب عز الدين “الثعلب” بالتراضي، امس الثلاثاء، بعد أن توصل الطرفين لمخالصة مالية.

وشكر الثعلب جماهير الهلال وأسرة النادي على الفترة الطيبة التي أمضاها ضمن صفوف الفريق مؤكدا أنه سعيد بالفترة التي قضاها في صفوف الهلال.

الثعلب كشف في تصريح خاص عن دراسته لجملة عروض من أندية الدوري الممتاز، معلنا رغبته في اللعب بالدوري السوداني وعدم مواصلة مشوار الإحتراف في المملكة العربية السعودية.

و أوضح لاعب الهلال السابق في تصريح مقتضب “السوداني” أنه سيدرس العروض المقدمة له قبل التقرير بشأن مصيره مستقبلا