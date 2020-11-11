رئيس المريخ ينفي ايقاف الدعم المالي

الخرطوم : السوداني

نفي رئيس نادي المريخ آدم عبد الله ( سوداكال) ايقاف الدعم والصرف المالي على فريق الكرة الاول بالنادي، واكد المدير المالي للنادي عبد الحي العاقب في تصريحات للمكتب الاعلامي بالنادي ان سوداكال ملتزم تماماً بتسيير الاعباء المالية بالنادي مشيراً الى ان كافة المنصرفات الخاصة بفريق الكرة الاول الى جانب منصرفات التسجيلات وبالتحديد صفقة مدافع الامل عطبرة احمد تمبش قام بها سوداكال حسب قوله.

وقطع المدير المالي بالنادي بان الانباء التي اكدت توقف سوداكال عن الصرف ليست صحيحة البتة على حد زعمه