قال إنه يرحب بوحدة المجتمع المريخي سوداكال يبرق الاتحاد والفيفا ويشترط للتعيين

الخرطوم : السوداني

خاطب رئيس نادي المريخ آدم عبد الله سوداكال، الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا) عبر اللجنة المسؤولة عن ملف الازمة الادارية بالنادي التي كونها اتحاد الكرة بقيادة نائب رئيس الاتحاد اللواء عامر عبد الرحمن الى جانب بقية الاعضاء بمن فيهم رئيس الاتحاد د كمال شداد.

واكد رئيس المريخ في ملخص خطابه موافقتهم على المجهودات التي يتم القيام بها من اجل وحدة مختلف مكونات المجتمع المريخي، ورحب سوداكال خلال الخطاب بتعيين اللجنة لبعض الشخصيات واضافة بعض العناصر بشرط ان تكون الاخيرة من جميع مكونات المجتمع المريخي