مباحث كرري تستعيد مسروقات قبل أن ينتبه صاحبها

الخرطوم: هبة علي

تمكّنت مباحث فرعية كرري من استعادة مسروقات قبل أن ينتبه صاحب المسروقات.

وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى قيام الفرعية بتشكيل أتيام عمل ميدانية تحت إشراف مدير الفرعية قامت الأيام الماضية بعمل ميداني مكثف ضمن عمليات حملات البرق الخاطف، حيث تمت استعادة عربة بوكس، وتم ضبط ثماني من مُعتادي الإجرام واستعادة (135) كرتونة سلتيب كانت مسروقة من مصنع سوبر تاب للبلاستيك والألمنيوم، وتم ضبط مبلغ خمسين ألف جنيه بحوزة الجناة، كما تم ضبط (5) مواتر مستخدمة في عمليات الاختطاف و(2) شاشة بلازا 32 بوصة وواحد مكيف ماء، وتقدر قيمة المسروقات بما يفوق الخمسة مليارات جنيه، وتعهدت الفرعية بتسديد كل البلاغات وعدم تقييد بلاغ ضد مجهول.