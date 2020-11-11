وزير العدل: لسنا أول أمة تجري عملية العدالة الانتقالية

الخرطوم: السوداني

قال وزير العدل د. نصر الدين عبد البارئ، إن مفوضية العدالة الانتقالية ستقود لأهم المشاورات التي سوف تجرى في الفترة الانتقالية، وتابع: “لسنا أول أمة تجري عملية العدالة الانتقالية، هنالك تجارب كثيرة في كل قارات العالم ولا سيما أفريقيا”، مشيراً أن التجارب البشرية علمت بأنه في الفترات التي تعقب سقوط الحكومات الاستبدادية أو توقف الحروب هناك ضرورة للعدالة الانتقالية بأنها شرط لازم للتحرر من مآسي الماضي الناتج من انتهاك حقوق الإنسان .

وأكد عبد البارئ لدى مخاطبته اللقاء الختامي حول مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية اليوم الأربعاء، أن العدالة شرط لازم للتحرر والتخلص من الاحتقان الذي يسكن قلوبنا ويعكر صفو حياتنا جراء ما أصابنا من انتهاكات الماضي، مشيراً إلى أن العدالة الانتقالية ترتبط بالسلام لأنها تمنع الانتقامات والانتقامات المُضادة التي تحدث ولا يجد المظلمون إنصافاً من الدولة، ومضى قائلاً “إن السلام لا يتحقق إلا بالعدالة، والتحول الديمقراطي لا يتحقق إلا بالسلام وبالعدالة، جرّبنا في التاريخ السياسي للسودان تحقيق التحول الديمقراطي دون السلام ففشلنا، لا سلام بلا عدالة”.