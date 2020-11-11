(السوداني) تتحصّل على تفاصيل حول المقبرة المُكتشفة

الخرطوم: شهدي نادر

كشف مصدر عدلي لـ(السوداني)، تفاصيل جديدة حول المقبرة المكتشفة والتي أعلنت عنها النيابة العامة اليوم الأربعاء.

وقال المصدر إن المقبرة تقع بالقرب من حبل السركاب الذي سبق وأن تم اكتشاف مقبرة جماعية عليه تم نبشها وسحب العينات منها، وأشار المصدر الى تطويق المقبرة الجديدة من قبل الجهات الأمنية وتشديد الحراسة عليها، مبيناً أن إجراءات نبش المقبرة ستتم في الأيام المقبلة بواسطة هيئة الطب العدلي، نافياً ما يتم تداوله حول أنها مقبرة مُحتملة لمفقودي القيادة العامة لجهة عدم فتحها بعد للتعرف على المدى الزمني للجثامين.

وكان النائب العام، قد أعلن في بيانٍ، اكتشاف مقبرة جماعية جديدة يُرجّح دفن جثامينها بشكل مُنتهك للكرامة الإنسانية.