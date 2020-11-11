مانيس يطلب تصوُّراً عن موقف الدواء خلال (24) ساعة

الخرطوم: السوداني

وجّه وزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس، الصندوق القومي للإمدادات الطبية، بتقديم تصوُّر عاجل خلال (24) ساعة، بوضع جداول زمنية وتحديد العملية اللوجستية التي تتم في توزيع الأدوية ليصل الدواء الى مُستحقيه من مرضى المستشفيات، مطالباً بتحديد الأولويات في توفير أصناف الدواء والأدوية المنقذة للحياة.

وسجّل مانيس، زيارة مفاجئة اليوم الأربعاء، للصندوق القومي للإمدادات الطبية، للوقوف على موقف الإمداد الدوائي بالبلاد والإشكالات التي تُواجه الصندوق في توفير الأدوية، مُعرباً عن أسفه لما تُعانيه الأدوية في عملية التفريغ بالحاويات، مشدداً على ضرورة وضع خُطة لتوفير أدوية الطوارئ بالمُستشفيات.