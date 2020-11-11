حمدوك يعد بتوجيه المركزي لإصدار الضمان اللازم لتوفير الدواء

الخرطوم: السوداني

وعد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك بتوجيه بنك السودان بإصدار الضمان اللازم لتوفير الدواء عبر المحفظة، متعهداً بأن مرتبات نواب الاختصاصيين الموجودة في التعاقدات ستكون أسوةً بالهيكل الراتبي والدرجة الوظيفية.

وقال عضو مكتب الأطباء الموحد د. عبد المنعم الطيب، إن الأمر سيسهم في حل مشكلة الدواء بشكل جزئي وتوفير جزء كبير من الأدوية.

وعقد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك اليوم الأربعاء، بمكتبه بمجلس الوزراء، اجتماعاً مع مكتب الأطباء الموحد.

وأوضح د. عبد المنعم الطيب، أنّ الاجتماع ناقش المشاكل التي تواجه نواب الاختصاصيين أثناء أداء الخدمة بالمستشفيات، وناقش حماية الأطباء أثناء الخدمة وضرورة تفعيل قانون حماية الكوادر الطبية والمرافق الصحية، مشيراً إلى أنه شدد صدور إجراءات صارمة من اللجنة العليا لمواجهة جائحة كورونا بخصوص التجمعات الكبيرة في الحفلات والأندية وملاعب الكورة بالإضافة إلى الإجراءات الصحية المُتّبعة في الدخول للمؤسسات.

في وقت أوضح فيه عضو تنسيقية نواب الاختصاصيين د. سامر الخير محمد أن الاجتماع اطلع رئيس الوزراء والاجتماعات التي عقدتها التنسيقية مع وزارة الصحة وتوصلت فيها الى تخصيص (٢٥٠٠) وظيفة في شكل تعاقد، مشيراً إلى أن الشروع فيه من قبل وزارة الصحة اعتباراً من اليوم، وقال إن الاجتماع تطرق إلى تحسين مرتبات نواب الاختصاصيين وتسكينهم وظيفياً أسوةً ببقية القطاعات، مشيراً إلى أن الاجتماع تطرّق إلى مسار الطبيب والابتعاث الخارجي، لا سيما بعد انفتاح السودان خارجياً.