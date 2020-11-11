وزارة الصحة تزيد وفيات كورونا 277 حالة عن طريق الخطأ

الخرطوم -إيمان كمال الدين

كشف رصد وتتبع لـ(السوداني) عن خطأ ارتكبته وزارة الصحة الاتحادية بزيادة العدد التراكمي للوفيات الناتجة عن كورونا من ٨٣٨ حالة إلى ١١١٦ حالة بفارق وصل إلى ٢٧٧ حالة.

ويظهر التقرير الدوري الذي أصدرته الوزارة ليوم الثلاثاء الثالث من نوفمبر الجاري العدد التراكمي للوفيات ٨٣٧ حالة منذ تسجيل أول حالة وفاة في مارس من العام الماضي، لكن وفي تقرير يوم الأربعاء الـ٤ نوفمبر قفز عدد الوفيات عن طريق الخطا إلى ١١١٥ وفاة، خاصة وأن تقرير الأربعاء ذاته لم يشر لتسجيل أيّ حالة وفاة، ما يعني أن الوزارة أضافت ٢٧٨ حالة وهي غير موجودة سلفاً في ذلك التقرير ولا التقارير اللاحقة، عدا حالة وفاة واحدة سجلت في الأيام التالية.

وكانت آخر حالة وفاة سجلت في ١١ سبتمبر الماضي ظل بعدها سجل السودان خال من أيّ وفيات جديدة.