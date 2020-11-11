مفوضية اللاجئين توفر طائرات خاصة لنقل اللاجئين الاثيوبيين إلى السودان

الخرطوم: السوداني

أعلن ممثل المفوضية السامية لشئون اللاجئين بمكتب خشم القربة محمد رفيق نصري، التزام المفوضية بتوفير طائرات خاصة بجانب المركبات لنقل اللاجئين الاثيوبيين من مناطق القرية ثمانية وحمداييت والشريط الحدودي مباشرة الى معسكر ام راكوبة الذي وافقت حكومة القضارف على فتحه.

واكد في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء عقب اجتماعه مع والي القضارف استعداد المفوضية مع شركائها من المنظمات الأخرى، لدعم اللاجئين الاثيوبيين من خلال توفير الاحتياجات العاجلة ممثلة في الماء والغذاء والدواء لانقاذ حياة اللاجئين.

وكشف عن زيارة المفوضية والشركاء يوم غد الخميس معسكر ام راكوبة بمحلية القلابات الشرقية (76) كيلو متر جنوب شرقي الولاية، للوقوف ميدانيا على المعسكر والشروع فورا في تشييد المساكن.

وتوقع رفيق زيادة التدفقات من اللاجئين خلال الأيام القادمة.