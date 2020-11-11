القيادي البارز (الحاج عطا المنان) يحصل على درجة الدكتوراه من داخل سجن كوبر

الخرطوم: السوداني

في أجواء احتفائية مميزة، و وسط فرحة عارمة عمت أسرته ومعارفه، حصل اليوم الأربعاء، القيادي البارز في النظام السابق المهندس الحاج عطا المنان إدريس، على درجة الدكتوراه من خلف القضبان في التقنية المصرفية من جامعة الخرطوم.

وكرَّس”الحاج” جهده و وقته طوال فترة اعتقاله في سجن كوبر، متغلباً على كل الصعاب التي واجهته للدراسة وتحضير رسالته التي سجل لها في العام 2018 بعنوان (أثر التطور التقني في الإدارة المصرفية) والتي اجيزت بدرجة ممتاز.

وشهدت أسرته جلسة المناقشة مشاركة له فرحة النجاح، ووزعت اطايب المأكولات والمشروبات مبتهجة بهذا الانجاز.

كما توجه “الحاج” بالشكر الجزيل إلى النيابة العامة، التي سمحت له بحضور المناقشة، التي أشرف عليها البروفيسور حسن عباس، وناقشها كل من د فكري الكباشي مناقش خارجي، د محمد مصطفى أبو حجل مناقش داخلي.