وفد رفيع المستوى يزور ولايتي كسلا والقضارف

الخرطوم: السوداني

غادر وفد اتحادي رفيع المستوي برئاسة وزير الداخلية الفريق شرطة الطريفي ادريس وعدد من المسؤولين الى ولايتي القضارف وكسلا اليوم الخميس، للوقوف ميدانياً على تدفقات اللاجئين الاثيوبيين.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سونا)، إن وزير الداخلية سيزور المناطق الحدودية بكل من حمداييت واللقدي والقضيمة والقرية ثمانية موقع إيواء اللاجئين المؤقت.

واشارت إلى استمرار دخول الاثيوبيين لداخل الأراضي السودانية بعد أن قامت مجموعات كبيرة بعبور نهر باسلام ليلاً.

وكانت حكومة ولاية القضارف، أعلنت أمس فتح معسكر أم راكوبة لإيواء اللاجئين والتزام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتوفير الخدمات الأساسية بالمعسكر.