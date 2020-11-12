صحة الخرطوم: الوضع الاقتصادي الضاغط يؤدي إلى ازدياد الأزمات النفسية

الخرطوم: السوداني

كشفت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، عن خطة لإنشاء مراكز لعلاج الإدمان وعدد من المشاريع التنموية خلال العام المقبل.

وقالت مدير إدارة الأمراض غير السارية بالوزارة د. نهلة حسن حسين، إن الوزارة تحتفل بالصحة النفسية والبلاد تعيش وضعا اقتصاديا ضاغطا يؤدي إلى ازدياد الأزمات النفسية وازدياد تعاطي المخدرات والتفكك والمشاكل الأسرية.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (سونا)، أشارت نهلة خلال مخاطبته الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية اليوم الخميس الى أن الأمراض الوبائية كانت لها أثر نفسي سيئ على المجتمع.

ومن جانبه، قال ممثل المدير العام لوزارة الصحة ولاية الخرطوم د. محمود القائم، إن الكثير من المرضى في السابق كانوا يذهبون للشيوخ والمعالجين البلديين إلا أن انتشار الثقافة الصحية ساهمت في رفع وعي المواطن في التعامل مع المرض النفسي.