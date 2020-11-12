صقور الجديان في أصعب امتحان أمام غانا الفرنسي يدفع بتشكيلة جديدة ويحذر من مفاجآت النجوم السوداء

الخرطوم: السوداني

يحل منتخبنا الوطني عصر اليوم ضيفًا على نظيره الغاني، في ملعب مدينة كيب كوست، في مواجهة تندرج ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس أمم إفريقيا، حيث وصل (صقور الجديان) مبكراً إلى المدينة التي ترتفع فيها الرطوبة للتعود على الأجواء هنالك، وقد خاض منتخبنا الوطني تجربة إعدادية مفيدة أمام نظيره الإثيوبي في طريق الوصل إلى غانا، وينشد صقور الجديان تحقيق الفوز اليوم حيث يحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في المجموعة التي يتصدرها منتخب غانا برصيد 6 نقاط، يليه منتخب جنوب إفريقيا برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد منتخبنا الذي كان قد استهل مشواره بفوزه على منتخب ساوتومي وبرينسيب برباعية نظيفة في الجولة الأولى بأم درمان، قبل أن يخسر خارج ملعبه أمام جنوب إفريقيا بهدف.

ومن واقع ترتيب المجموعة، فإن أمل منتخب السودان في الحصول على إحدى البطاقتين المؤهلتين للنهائيات، يتوقف على نتيجة مباراتيه أمام نظيره الغاني في الجولتين الثالثة والرابعة وهو الأمر الذي سيرفع من وتيرة التنافس اليوم.

ورغم أن منتخب غانا حشد أسلحته الهجومية من الدوريات الأوربية إلا أن عزيمة عناصر المنتخب تبدو كبيرة بقيادة عناصر الخبرة والنجوم المتألقة في خط الهجوم على غرار الغربال وفي وسط الملعب بقيادة التش وعجب وأبوعاقلة وكذلك في خط الظهر أطهر الطاهر وتبدو هذه أبرز خيارات منتخبنا الذي سيسعى للخروج بنتيجة إيجابية قبل استقبال المنتخب الغاني نفسه الأسبوع المقبل في الجولة الرابعة في ملعب الهلال بأمدرمان.

ودعا الفرنسي فيلود لاعبي المنتخب الأول إلى تقديم أداء بطولي في مباراة اليوم مؤكدا ثقته في إمكاناتهم وحذر من مفاجآت المنتخب الغاني واستفادته من الفرص والأخطاء التي تحدث من لاعبينا.