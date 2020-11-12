وصول مستشار من جنوب أفريقيا للمساعدة في وضع دستور جديد للبلاد

الخرطوم: مشاعر أحمد

أعلنت وزارة العدل عن وصول مستشار من جنوب افريقيا لمساعدة الوزارة في بناء دستور جديد للسودان.

وكشف وزير العدل د. نصر الدين عبد الباري، عن ان المستشار سيبدأ العمل خلال الأسبوعين القادمين، وقال ان وزارته تعكف على عمل بناء ووضع دستور يشارك فيه كل الناس ويدعم قضاياهم ويكون دستورا مجمعا عليه ويكتب له التوافق والبقاء لأطول فترة زمنية ممكنة.

وأعلن عبد الباري في ورشة الاصلاح المؤسسي لوزارة العدل اليوم الخميس، عن مساعدة وكالة الولايات المتحدة الامريكية للتنمية الدولية في كتابة دراسة تكيملية في وزارة العدل، وتقديم دعم للوزاة العدل عبارة عن اجهزة الكترونية تساعد في حوسبة العمل داخل الوزارة، مضيفاً من بينها جهاز “سيرفر” يصل لاول مرة السودان ويكفي لتشغيل الحكومة كلها، بالاضافة الى اجهزة اخرى، أكد انها سوف تساعد في إحداث التحول الديمقراطي والرقمي المنشود للوزراة،

وأقر نصر الدين بحوجة الوزارة الى اعادة هيكلة ضمن الاصلاح المؤسسي المطلوب والتطوير عبر الحوسبة لتتمكن من تقديم الخدمات للمواطنين، منوهاً تواصلها مع مع عدد من الجهات داخل السودان وخارجه لمد يد العون للوزارة حتى تشرع في الإصلاحات الضرورية، ونوه إلى انها لا تستطيع القيام بكل الإصلاحات في ظل امكانياتها المحدودة، وان الظروف التي تمر بها الدولة لا تستطيع ان توفر لها ما نحتاجه من امكانيات مادية وتكنولوجيا للقيام بهذه الإصلاحات.