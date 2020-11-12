السفارة كانت في الاستقبال بعثة الهلال تصل القاهرة لإقامة معسكر تحضيري

وصلت بعثة فريق الكرة الأول بنادي الهلال إلى مطار القاهرة الدولي، في الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح امس الأربعاء، ووجدت البعثة استقبالا طيباً من سفارة السودان في القاهرة، حيث كان في الاستقبال سعادة نائب السفير الأستاذ خالد إبراهيم الشيخ، والمستشار الثقافي الدكتور مرتضى عثمان بالإضافة إلى الأستاذ صالح سليمان مدير العلاقات العامة بالسفارة وعدد من الموظفين، هذا ووقف وفد السفارة على كل الإجراءات المتعلقة بدخول البعثة، وقاموا بتسهيل الإجراءات في زمن قصيرة

هذا وقد حلت بعثة الهلال بفندق (توليب قاردن) بمدينة مصر الجديدة بطريق السويس، ويعتبر فندق (توليب) من فئة خمسة نجوم وهو من أفخم الفنادق حالياً وتم افتتاحه قريباً، حيث تم تصميم الفندق بكل التقنيات المتطورة والحديثة، فضلاً عن تجهيز الفندق بملاعب للتدريبات وملعب كبير لكرة القدم بالإضافة إلى صالات الجمانيزيوم وعدد من المسابح.