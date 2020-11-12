التعايشي يلتقي المبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث

الخرطوم: السوداني

إلتقى عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي اليوم الخميس، بالقصر الجمهوري المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان دونالد بوث.

وبحث اللقاء، استعداد والتزام الحكومة السودانية بجميع مكوناتها بشأن ترتيبات انسحاب بعثة يوناميد واستقبال بعثة يونيتامس بنهاية هذا العام، واطمأن على استعدادات وترتيبات الحكومة السودانية فيما يتصل بحفظ أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وتطرق اللقاء إلى الخطوات التي تمت لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأمن الاجتماع على ضرورة استكمال الخطوات بما يسهم في دعم المشروعات التنموية والاقتصادية بالبلاد، نظراً إلى أن السودان تضرر كثيراً جراء وضعه في القائمة.

وتناول اللقاء أيضاً، اتفاقية جوبا لسلام السودان الموقعة في الثالث من أكتوبر الماضي بدولة جنوب السودان، وأكد الطرفان أهمية انضمام بقية الأطراف غير الموقعة لمسيرة السلام، كما أمّن اللقاء على ضرورة مساندة ودعم شركاء وأصدقاء السودان في تنفيذ اتفاق السلام وإنزاله على أرض الواقع.