ترقب لوصول المعد التونسي المريخ يواصل التدريبات وانضمام ” العقرب”

الخرطوم : السوداني

واصل فريق الكرة الاول بالمريخ تحضيراته استعداداً لاولي المواجهات في البطولة الافريقية امام فريق اوتوهو الكنغولي في الدور التمهيدي، وانضم لتدريبات الاحمر الاخيرة المهاجم بكري عبد القادر عقب نهاية فترة اعارته لنادي ظفار العماني كما انضم كذلك في تدريب الامس مدافع الفريق حمزة داوود، وحرص المدرب العام الكابتن الضو قدم الخير على اجراء تدريبات متنوعة خلال التدريب حيث تم التركيز على بعض التدريبات البدنية قبيل ان يتحول الفريق بالكامل الى اجراء تدريبات تكتيكية وتقسيمة .. ويترقب مجلس الادارة وصول المعد البدني التونسي محمد كيتشو والتحاقه بتحضيرات الفريق كما ينتظر ان يتم حسم ملف المدير الفني خاصة في ظل الغموض الذي يكتنف موقف المدرب الحالي التونسي جمال خشارم والذي غادر الى بلاده في اجازة قبل ان يعود ويهدد بعدم العودة في ظل الوضعية المالية التي تلازم النادي.