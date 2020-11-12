إعفاء مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم

الخرطوم: السوداني

أصدر والي الخرطوم، أيمن خالد نمر، قراراً بإعفاء المهندس أنور السادات الحاج محمد من منصب مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم.

كما أصدر والي الخرطوم، قراراً بتعيين السيد المهندس مأمون عوض حسن صديق مديراً عاماً لهيئة مياه ولاية الخرطوم.