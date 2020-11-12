Bank of Khartoum Visa Card

إعفاء مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم

أخبار السودان
By alsudani 0

الخرطوم: السوداني

أصدر والي الخرطوم، أيمن خالد نمر، قراراً بإعفاء المهندس أنور السادات الحاج محمد من منصب مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم.
كما أصدر والي الخرطوم، قراراً بتعيين السيد المهندس مأمون عوض حسن صديق مديراً عاماً لهيئة مياه ولاية الخرطوم.

alsudani
تصفح أيضاً More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.