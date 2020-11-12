السودان: اول حالة وضوع لمولودة لفارين من القتال في التقراي اسمتها امها (سلام)

الخرطوم: السوداني

احدى السيدات الاثيوبيات اللائي عبرن الحدود الى السودان خوفا من الموت لتهب الحياة لمولودة جديدة وضعتها داخل الحدود السودانية، لتسجل الحالة الاولى من نوعها منذ بدء الصراع في ارض جدودها في اقليم التقراي بين الحكومة في اديس ومن تمرد عليها في التقراي قبالة الحدود مع القضارف وكسلا.

السيدة دانشا اليوم انجبت طفلة داخل معسكر الايواء المؤقت بالقرية ثمانية بالفشقة كأول حالة انجاب في ظل الوضع الجديد وقالت والدة الطفلة وفق “سونا” انها “سعيدة بابنتها الثانية وانجابها بالسودان بعد فرارها من جحيم الحرب والاقتتال الدائر بالحمرا” .

واشارت السيدة دانشا لمعاناتها الكبيرة وهي تحمل بين احشائها طفلتها حين بدات الحرب، مشيرة الى انها قطعت اميالا واميالا طويلة، وعبرت نهر باسلام قبل ان تتمكن من الوصول الى القرية ثمانية.

وأكدت على بقائها داخل السودان من اجل تربية صغيرتها داخل المعسكر واعلنت اطلاق اسم “سلام” على ابنتها تيمنا وتمنيا بتحقيق السلام والاستقرار باثيوبيا.