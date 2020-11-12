رئيس مجلس السيادة يصدر قراراً بالعفو العام عن جميع من حمل السلاح

الخرطوم: السوداني

اصدر الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة اليوم الخميس قراراً بالعفو العام عن جميع من حمل السلاح او شارك في اي من العمليات العسكرية او الحربية او ساهم باي فعل او قول يتصل بالعمليات القتالية.

واستثنى القرار والذي يحمل الرقم (249) لسنة 2020 من صدرت بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية أو من يواجهون إتهامات او دعاوى جنائية بجريمة الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية، كما استثنى القرار من يواجهون بلاغات واحكام متعلقة بالحق الخاص واحكام القصاص الا بعد إستيفاء الحق الخاص.

ويسري القرار من تاريخ التوقيع عليه.