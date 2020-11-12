وزارة الطاقة تلغي على نحو مفاجىء رسو عطاء لإحدى الشركات لاستيراد وقود

الخرطوم: السوداني

الغت وزارة الطاقة والتعدين في السودان اليوم الخميس، على نحو مفاجىء نتيجة رسو عطاء لاستيراد باخرتين بنزين (80 ألف طن) لإحدى الشركات السودانية التي استوفت الشروط وفازت في العطاء، من بين ست شركات منافسة.

وكانت قد تقدمت للعطاء نحو 6 شركات كبرى، وبعد أن تم ترسية العطاء للشركة صاحبة أفضل عرض وأقل سعر، تم إلغاء العطاء على نحو مفاجىء، بحجة ان هنالك شركات لم تقدم ويجب اتاحة الفرصة لها رغم ان الاعلان عن آخر موعد للتقديم حسب شروط كراسة العطاء، كان يوم الخميس 12 نوفمبر 2020 الساعة 1 ظهرا.

يذكر أن الشركات التي تقدمت للعطاء هي: بي بي انرجي، ايلاف ، اس ام تي، فام اويل، فيتول، اي بي جي .