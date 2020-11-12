بالفيديو.. في حادثة غريبة الحكم السنغالي يعتدي على مدرب السودان ويسقطه أرضا

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة، مقطع فيديو يرصد حادثة غريبة لحكم مباراة لكرة القدم وهو يُسقط مدرب أحد الفريقين أرضا، في حادثة نادرة في الملاعب الرياضية.

واظهر مقطع فيديو حكم مباراة منتخبي السودان وغانا ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا 2020، السنغالي ماجيتي نداي، وهو يعتدي على المدرب الفني لمنتخب السودان، الفرنسي هوبير فيلود، ويسقطه أرضا وسط ذهول الحاضرين.

وأثارت الواقعة استياء وغضب كثيرين على مواقع التواصل، وتساءل عدد منهم عن سبب لجوء الحكم للعنف في حين يملك صلاحيات إبعاد اللاعبين والمدربين بموجب قوانين اللعبة.

و وقعت الحادثة بعد اعتراض فيلود وجهازه الفني على احتساب ركلة جزاء لصالح منتخب غانا. ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل تلقى المدرب الفرنسي بطاقة صفراء أشهرها الحكم في وجهه، بعد إسقاطه على الأرض.

يذكر أن نداي من أبرز الحكام في القارة الأفريقية، وانتهت المباراة بفوز منتخب غانا على السودان بثنائية نظيفة.